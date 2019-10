Sanders, de 78 años, fue intervenido por una obstrucción arterial en un hospital de Las Vegas (Nevada) tras sufrir dolor en el pecho durante un acto, aunque su campaña no confirmó que se trató de un ataque al corazón hasta hace unas horas.

El senador, tercero en las encuestas, salió del hospital por su propio pie, con actitud sonriente y saludando con la mano y con el puño en alto.

Pese a que Sanders ha suspendido su campaña de manera indefinida, trabaja, dijo, para estar en el próximo debate, que los demócratas celebrarán el 15 de octubre en Ohio.

Hello everybody! We’re in Las Vegas. I’m feeling so much better.

Thank you for all of the love and warm wishes that you sent me.

See you soon on the campaign trail. pic.twitter.com/nk3wWIAuE7

— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 5, 2019