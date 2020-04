La pequeña, que ahora tiene 6 meses y que nació en la ciudad de Bury, está hospitalizada en el Alder Hey Children Hospital con tratamientos para que el COVID-19 no ataque sus defensas, publica BBC.

Erin ha tenido que usar un ventilador artificial debido a los problemas en el corazón y la tráquea que ha sufrido desde que nació, indica el mismo medio.

Emma Bates, madre de la bebé y de 29 años, dijo a ese rotativo estar “debastada” después de que su hija dio positivo a la prueba de COVID-19 el pasado viernes, mientras el padre, Wayne Bates, se mostró molesto porque la gente no se toma “en serio” la pandemia.

Por su parte, la mamá de la pequeña, que está con ella en el centro médico de Liverpool mientras el papá está cumpliendo la cuarentena en su casa, dijo que le preocupa contraer el coronavirus, pues esto supondría alejarse de su bebé, explica ese diario.

“Esto solo me rompe el corazón. Que si las cosas empeoran, nuestra bebé tal vez esté sola cuando necesite a su mamá y papá a su lado”, finalizó Emma Bates.

Erin Bates' parents have issued a plea for people to follow lockdown rules and stay at home, as their six-month-old is treated for coronavirus in hospitalhttps://t.co/rGuznw3oSa

— ITV News (@itvnews) April 14, 2020