La profesora de vacunología en la universidad inglesa de Oxford, Sarah Gilbert inicialmente encontró “muy extraña” la iniciativa pero ahora espera que sirva de inspiración para las jóvenes y niñas para dedicarse a las disciplinas científicas, indicó en declaraciones en un vídeo difundido por la empresa.

En este sentido, la marca Barbie hará una donación a la organización WISE, elegida por Gilbert, que se dedica a la promoción de mujeres en ciencia e ingeniería con la campaña ‘My Skills My Life’ (Mis habilidades, mi vida), que trabaja para engrosar el porcentaje de mujeres en el Reino Unido -actualmente, un 24 %- que están en puestos de liderazgo en disciplinas científicas.

Además del de Sarah Gilbert, Mattel reveló cinco nuevos modelos en honor a las mujeres que trabajan en el campo de la ciencia y que han trabajado “con valentía y tenacidad” en la lucha contra la covid-19 desde que estalló la pandemia, y explicó que quiere “inspirar a la próxima generación para que tomen ejemplo de estos héroes”.

Barbie is proud to honor 6 frontline workers from around the world with #OneOfAKind dolls in their likeness. From an ER nurse to a biomedical researcher and more, these heroes continue to serve their communities, and inspire generations to follow their lead. #ThankYouHeroes pic.twitter.com/x6pdOlJNDZ

— Barbie (@Barbie) August 4, 2021