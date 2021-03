Jedlica es reconocido por modificar su cuerpo a punta de cirugías estéticas y a lo largo de los años, y las intervenciones, ha gastado un total de 985.000 dólares, es decir más de 2.700 millones de pesos colombianos, según publica la revista People.

En las operaciones anteriores, el Ken humano había modificado o retocado pómulos, nariz, labios, mentón, pecho, brazos, abdomen y casi todas las partes de su cuerpo, indica el mismo medio.

Pero ahora, con su cirugía número 1.000 retocó una parte del cuerpo que tenía virgen, las piernas. El modelo se sometió a 8 implantes, 4 en cada extremidad, para modelar el aspecto de sus muslos y pantorrillas y hacerlos ver más musculosos, detalla la revista estadounidense.

De esta manera, además de llegar a su cirugía número mil, Justin Jedlica se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir tantos implantes estéticos en la misma operación, asegura People.

“Hace 10 años tuve la idea de hacerme un aumento de piernas. Fue muy emocionante porque nunca antes nadie lo había hecho… Quedaré en los libros de la cirugía estética”, dijo el Ken humano en el programa Hooked on the look, del canal de YouTube Truly Show.