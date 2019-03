Jordan Flake y su bebé tienen una enfermedad conocida como ictiosis vulgar, “un trastorno hereditario en el que las células de la piel se acumulan en escamas gruesas y secas en la superficie de la dermis”, explica el portal de la Clínica Mayo.

Luego del incidente, por el que la aerolínea ya se disculpó y se encuentra investigando el caso, según The Washington Post, Flake publicó en el caso en su cuenta de Facebook y dijo que jamás se había sentido tan humillada.

“Antes de despegar, un empleado a quien la tripulación llamó a bordo les pidió a dos pasajeros sentados junto a mí que se levantaran de sus sillas y me preguntó acerca de mi salpullido”, narra la mujer.

Flake le explicó el origen de su condición y la de su hijo, considerada una enfermedad ‘huérfana’, e insistió en que no era contagiosa: “El hombre se retiró a hablar con la tripulación y al parecer buscó en Google mi enfermedad. Luego regresó y se disculpó, pero dijo que debía bajarme del avión”, narra Flake.

La mujer defiende al empleado de la aerolínea, pues él trató de defenderla frente a la tripulación, pero no fue suficiente, pues ella y el pequeño tuvieron que abandonar el avión y pasar esa noche en un hotel.

Al bajar de la aeronave, Flake escuchó a uno de los auxiliares de vuelo decir, de forma grosera, que no había nada que hacer si ella no tenía la carta de un médico que dijera que la enfermedad no era contagiosa.

“El empleado me reservó un hotel y un vuelo con una aerolínea diferente”, publicó Flake, que añadió: “Tuve que hacer arreglos de última hora para el cuidado de mi hija en casa y tengo que ir a la farmacia a comprar nuestras lociones dermatológicas y algo de ropa para mañana”.

Y cerró con esta queja, que envió por correo electrónico a la aerolínea y de la cual no ha obtenido respuesta: “Nunca me habían humillado así en toda mi vida. Feliz día de las enfermedades huérfanas. Dejen de ser ignorantes y tómense el tiempo de escuchar”.

Esta es la publicación de la madre, en Facebook: