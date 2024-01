Un avión de la aerolínea Japan Airlines se incendió este martes en una pista del aeropuerto internacional de Tokio Haneda, según imágenes difundidas por la televisión pública japonesa NHK y redes sociales donde se ve como colisiona con otra aeronave.

Las imágenes muestran al avión de la aerolínea japonesa rodando por la pista antes de una explosión que dejó una estela de llamas. Aunque la causa exacta de la colisión no está clara, tanto Japan Airlines como los guardacostas confirman su participación en el incidente.

(Vea también: Colombianos celebraron novena navideña dentro de avión y en pleno vuelo; video abre debate)

Un dramático video grabado por un pasajero dentro del avión durante el incendio en el Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda ha captado la atención del mundo. La grabación muestra el caos a bordo y la rápida respuesta de los ocupantes frente a la emergencia.

Los 379 pasajeros y 12 tripulantes de ese vuelo fueron evacuados del avión, según NHK. Entre los pasajeros había ocho niños, precisó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Sin embargo, cinco de las seis personas a bordo de la otra aeronave implicada en el accidente aéreo, un avión de los guardacostas japoneses, están desaparecidas. El sexto ocupante logró abandonar el aparato.

Según varios medios locales, fue este avión de pasajeros JAL 5016, un Airbus A50-900 procedente del aeropuerto de Shin-Chitose, cerca de Sapporo, en el norte de Japón, el que colisionó con un avión de los guardacostas japoneses.

🚨🇯🇵 BREAKING: 5 CONFIRMED DEAD | COAST GUARD CAPTAIN IN CRITICAL CONDITION AFTER COLLISION ON TOKYO TARMAC

Source: BBC / NHK

Video of Japan Airlines plane in flames after colliding with Coast Guard plane at Haneda Airport, Tokyo Japan. https://t.co/RUilOgt1Ob pic.twitter.com/5Yef3hdXWM

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 2, 2024