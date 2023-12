En redes sociales circulan diferentes videos que muestran situaciones en Colombia salidas de lo común. Una de las más recientes estuvo relacionada con la celebración de una novena navideña dentro de un avión que no tardó en viralizarse.

Se desconoce en qué parte del país ocurrió exactamente el hecho ni tampoco la aerolínea de la aeronave en cuestión. Lo que sí se pudo observar en las imágenes fue la forma en la que varios de los viajeros se unieron a la celebración.

Entonando algunos cantos navideños, el grupo de pasajeros sacó su espíritu navideño a bordo del avión y puso a reír a más de uno. De hecho, se ve que dos personas se turnan para leer la novena para posteriormente seguir cantando el ‘Ven a nuestras almas’.

Acá, el video de lo sucedido:

Como era de esperarse, la situación desató un debate en redes y diferentes personas aplaudieron la forma en la que los ciudadanos conectaron con extraños para celebrar la novena. No obstante, hubo quieres tildaron lo ocurrido como “irrespetuoso” al molestar a los que iban en el vuelo y quizá querían descansar.

“Es algo que une a Colombia”, “los colombianos siendo tan ruidosos e irrespetuosos”, “eso no es chévere, hay que respetar”, “jajaja los amo”, “Colombia no deja de sorprenderme”, “los colombianos no respetan el espacio público”, “qué falta de respeto con los otros viajeros”, “eso da pena ajena la verdad”, “yo estaría gritando a todo pulmón los aguinaldos”, “qué fastidio viajar con gente que no se comporta”, son algunos de los comentarios que se leen en X (antes Twitter).

