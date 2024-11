Por: RFI

Australia quiere proteger a sus adolescentes de los peligros que suponen las redes sociales como Facebook, Tik Tok o Instagram. Si estas redes sociales no restringen su acceso a los menores de 16 años podrán ser multadas. “Las redes sociales están haciendo daño de verdad a los niños y voy a terminar con esto”, dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Australia prepara una ley que responsabilizará a las plataformas digitales del acceso de los menores a las redes sociales. Esto es, las empresas tecnológicas deberán proteger adecuadamente a los jóvenes usuarios. La idea es que bloqueen el acceso a las redes a los menores de 16 años.

Facebook, Tik Tok o Instagram deberán aplicar límites de edad y si no lo hacen se arriesgan a pagar multas importantes, anunció el primer ministro, Anthony Albanese. Hay, sin embargo, varias excepciones como la plataforma You Tube que los estudiantes usan para hacer sus deberes.

La futura ley “es para las madres y los padres. Las redes sociales están haciendo daño de verdad a los niños y voy a terminar con esto”, dijo Albanese a la prensa que especificó que no habría sanciones para los padres o los menores.

Albanese ha decidido lanzar esta batalla contra las redes sociales considerando que los algoritmos ponen en peligro a los adolescentes. “A mí me saltan cosas en el sistema que no quiero ver. Ya no hablamos de un joven de 14 años vulnerable”, denunció.

El proyecto de ley será presentado esta semana y se votará en el Parlamento a finales de noviembre. La iniciativa cuenta con el apoyo de los dos principales partidos australianos. Una vez aprobada, las empresas tecnológicas tendrán un año para aplicar las restricciones.

Algunos expertos ponen en duda que este tipo de leyes sean eficaces ya que los verificadores de edad pueden ser sorteados.

A pesar de todo, Australia ha decidido entablar una campaña contra las redes sociales que considera nefastas para la salud mental En estos momentos, el organismo regulador de internet en de ese país está inmerso en una batalla contra la red social X de Elon Musk, a la que acusa de no hacer suficiente para retirar contenido dañino. (RFI con AFP)

