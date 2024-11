Donald Trump dio el golpe en Estados Unidos, luego de arrasar en la jornada electoral del 5 de noviembre. Aunque el resultado fue confirmado en la madrugada, ya había luces sobre el resultado, pues la sede de Kamala Harris empezó a quedarse vacía al finalizar la noche del martes.

Este miércoles, la vicepresidenta de los Estados Unidos salió por primera vez luego de la derrota y emitió un discurso ante miles de personas que la estaban esperando.

“El resultado de esta elección no es lo que imaginamos, no por lo que luchamos, no por lo que votamos”, dijo Harris.