Este miércoles 18 de septiembre, los servicios ucranianos confirmaron un bombardeo con drones que “destruyó” un depósito de armas en el oeste de Rusia, por lo que las autoridades rusas evacuaron a los habitantes de la zona debido a un incendio.

Varios videos publicados en redes sociales, que además fueron difundidos en medios rusos y ucranianos, muestran varias explosiones consecutivas y una columna de humo que se extendió por varios metros.

Acá, uno de ellos:

Los drones ucranianos “destruyeron” en la noche del martes un gran depósito con misiles y artillería del Ministerio de Defensa ruso en la localidad de Torópets, en la región de Tver, indicó una fuente a la AFP. Esta localidad está a cerca de 400 kilómetros al noroeste de Moscú.

Ucrania, confrontada a una invasión de las tropas de Moscú desde febrero de 2022, lanza habitualmente ataques en territorio ruso, a veces contra objetivos situados lejos de la frontera. Sin embargo, no siempre reivindica su responsabilidad en estas acciones, pero sí las celebra.

Horas después del bombardeo, en redes comenzaron a circular imágenes captadas satelitalmente del lugar donde ocurrieron los hechos. Al parecer, más de 100 drones fueron utilizados en el ataque y todo parece indicar que al menos 107 depósitos de misiles fueron destruidos.

Después del ataque, el lugar quedó completamente calcinado. Acá, las imágenes que lo muestran:

The attack caused extensive damage to the facility and surrounding forested area which continues to burn. The imagery shows extensive smoke covers much of the area and a closer look at the ammunition storage area indicates that fires continue to burn in and near some bunkers. pic.twitter.com/XnLt34ZvEk

