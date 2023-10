Miles de personas disfrutaban de un festival de música en Israel cuando fueron bombardeadas por el grupo extremista de Hamás. Las autoridades israelitas confirmaron que tras el ataque encontraron 260 personas muertas y entre ellas estaba la colombiana Ivonne Rubio, según se comprobó este miércoles 11 de octubre.

(Lea más: Cancillería confirma la muerte de Ivonne Rubio, colombiana víctima de ataque de Hamás durante festival de música en Israel)

Rubio y Macías disfrutaban del festival musical de Supernova. Los asistentes se preparaban para el final de las festividades. Eran las seis de la mañana cuando inició la ofensiva de Hamás.

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de algunos cadáveres que permanecen sobre el lugar. Los extremistas lanzaron misiles y disparos a los asistentes a la fiesta. La joven Rubio, en medio del ataque, alcanzó a comunicarse con su papá y le dijo que estaba intentando llegar a un búnker para encontrar refugio.

“El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, narró Julio Rubio, padre de la joven a Caracol Radio.