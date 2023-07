Se trata de Daniel Vivas Cerón, un colombiano que ingresó al mundo del tráfico de drogas hace algunos años en Estados Unidos y lideró una red internacional para la distribución de la peligrosa droga llamada fentanilo.

El pasado martes 25 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a 27 años de cárcel al colombiano, pero esto no comenzó aquí.

(Lea también: Colombiano que lleva 24 años aislado come una vez al día y dedica 14 horas a la oración)

Following an international investigation involving our police officers, Daniel Vivas Ceron was sentenced to 27 years in prison in North Dakota for running a fentanyl-trafficking network between China, Canada and the United States. #RCMP #OperationDenial https://t.co/TfAt71E5S6 pic.twitter.com/1mJDh3FedL

— Quebec RCMP (@rcmpqc) July 25, 2023