Esta es la historia del padre Darío Escobar, un colombiano que se fue al Líbano a vivir en completo aislamiento del mundo. Escobar es uno de los pocos ermitaños que quedan en el mundo.

El padre vive en el llamado Valle Santo o Valle de Cadilla, un cañón del norte del Líbano. En este Valle se encuentran monasterios y edificios cristianos con miles de años de historia. El monasterio de Qozhaya es uno de los lugares donde Escobar vivió durante 21 años y ahora vive en una ermita distinta a sus 88 años de edad

El ermitaño tiene 14 horas de oración, 3 de trabajo, dos de estudio y cinco para dormir y comen una sola vez al día sin carne.

Para ser ermitaño hay ciertas reglas, explica Escobar: tener más de 40 años, tener una salud óptima, ser un monje ejemplar y debe haber estado durante 10 años en un monasterio después de los votos solemnes.

El padre también contó por qué decidió irse a vivir en soledad en el Líbano. Además, relata que hacía terapias maritales en Miami hasta que un día se cansó de tener tanto trabajo.

En ese instante, un monje proveniente del Líbano entró para hablar con él y se acercó al párroco. Entonces Escobar aprovechó la oportunidad para consultarle sobre cómo llevar una vida contemplativa. Así, el monje lo invitó a la orden de ermitaños, donde ahora lleva 24 años.

“Aquí no hay noción del mundo, No hay ni teléfono, ni radio o televisión. Las noticias que sé es porque la gente me las cuenta” describe Escobar sobre su vida como ermitaño.