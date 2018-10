Aún no se confirmaron los motivos del ataque en la sinagoga Árbol de la Vida, donde decenas de personas celebraban el shabat judío, y que sucede en momentos en que Estados Unidos es testigo de un fuerte aumento en incidentes antisemitas.

Varios medios locales reportaron al menos cuatro muertos, en tanto la cadena de televisión CBS habló de ocho fallecidos.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018