De acuerdo con el portal Infobae, en la noche de este sábado se viralizó en redes sociales el video del violento ataque, en medio de la alerta que vive Argentina por el COVID-19, con 45 casos confirmados, de los cuales murieron 2.

La víctima de la agresión puso una denuncia ante las autoridades, que rápidamente decidieron devolver al sujeto a cuarentena y, además, con prisión domiciliaria, explica el mismo medio.

Por ahora, el sujeto que llegó de EE.UU, identificado como Miguel Ángel Paz, enfrenta cargos por lesiones personales y amenaza. Además, podrían oficializarle cargos por la infracción a la medida de seguridad pública, al incumplir el aislamiento.

El video llegó hasta las manos del presidente de Argentina, Alberto Fernández, el cual dijo en sus redes sociales que pedirá una investigación exhaustiva para saber quién es el atacante y qué hizo la última semana, detalla el mismo portal.

El suceso ocurrió sobre las 9:20 p.m. de este sábado en el edificio Rosales Park Tower, ubicado en la calle Leonardo Rosales, indica Infobae.

“¡¿Me estás amenazando, la concha de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, se escucha decir a Paz, de 40 años, al guarda de seguridad.