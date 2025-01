Por: RFI

Diez años después, ¿qué queda del espíritu Charlie? ¿Qué futuro le espera a las viñetas y caricaturas de prensa? ¿Qué futuro le espera a Charlie Hebdo? Gérard Biard, redactor jefe de Charlie Hebdo, responde a las preguntas de RFI.

RFI: Gérard Biard. Diez años después, ¿cómo están?

Gérard Biard: Si quiere saber cómo estamos, hay una cosa muy sencilla: compre el periódico cada semana. Verá cómo está la redacción, cómo estamos nosotros y cómo vemos nuestra sociedad.

Diez años después, imagino que sigue siendo difícil llevar el luto. ¿Cómo lo afronta?

Diez años después, diría que es un poco inevitable, porque es la fecha del aniversario, es la fecha simbólica. Todo el mundo dice: “Ah, sí. Es cierto, eso es lo que ocurrió aquel día”. Para nosotros, las personas que fueron asesinadas el 7 de enero de 2015, siempre están con nosotros, siempre las llevamos con nosotros. De alguna manera, también están siempre presentes en las páginas del periódico. Es a ellos también a quienes tratamos de dar vida y seguimos dándoles vida cada semana cuando producimos este periódico.

En una entrevista concedida a Le Monde hace unos días, Riss (el actual director y uno de los supervivientes de la redacción) dijo que tal vez él y otros en Charlie a veces se sentían solos cuando había demandas contra Charlie. ¿Usted también se siente así? Diez años después, ¿se siente solo?

Nos gustaría mucho que la gente, a veces de nuestra propia familia política, nos apoyara más o nos apoyara del todo, en lugar de ponernos dianas en la espalda. Pero, en general, tenemos suscriptores, tenemos gente que nos escribe cada semana, tenemos lectores fieles. La mayoría de la gente que nos escribe dice lo importante que es Charlie para ellos. Eso nos alegra. No vamos a negarlo.

Estamos haciendo esta entrevista en su oficina de prensa, no en Charlie Hebdo. ¿Todavía no es posible, porque siguen recibiendo amenazas?

Suelo decir que todo el mundo las recibe todos los días. Basta con estar en las redes sociales para recibir amenazas y a veces incluso amenazas de muerte. Así que sí, en cualquier caso, siempre recibimos amenazas. Pero también queremos que la redacción de Charlie Hebdo siga siendo un santuario.

¿Y las caricaturas de prensa? Diez años después, ¿cree que algunos periódicos, y nosotros mismos, hemos retrocedido en este punto?

Sí, sin duda. Cada vez menos periódicos publican viñetas de prensa. El New York Times ha decidido dejar de publicar cualquier tipo de caricatura de prensa, ya sea política o simplemente social. Porque las viñetas, las viñetas de prensa, la sátira y la caricatura son un dolor de cabeza. Eso significa controversia potencial, así que obviamente la dirección editorial del New York Times prefiere que la dejen en paz y tranquila. No quieren problemas. De hecho, es molesto cuando pretenden defender la democracia y la libertad de expresión en un país que creo que las va a necesitar en los próximos cuatro años. Las viñetas y caricaturas de prensa son herramientas esenciales para el periodismo y la prensa. Es lo que nos permite dar lo que Gébé llamaba un paso al lado, mostrar lo que hay detrás de los discursos, lo que hay detrás de un personaje, lo que hay detrás de un hecho social. Lo que no podemos o no queremos mostrar, o ver. Es cierto que es una herramienta difícil de manejar, porque requiere mucho trabajo, mucha reflexión y mucha inteligencia. No se hace una ilustración de prensa así como así. No la tiras al papel sin más, no es verdad, no existe. Es un trabajo duro, pero es esencial si quieres hacer un trabajo periodístico completo y honesto, y un trabajo de reflexión que no necesariamente ofrece, o es mucho más difícil que ofrezca, un texto, incluso el más brillante de los textos analíticos.

¿Hay cosas que se niega a hacer, decir, escribir o dibujar diez años después?

En primer lugar, está lo que permite la ley. La ley sobre la libertad de prensa, la ley de 1881, es bastante clara. Se aplica a todos los ciudadanos y es la ley de prensa. Así que ahí lo tienen, lo que existe en la ley de prensa, sobre el insulto, la difamación, el racismo, el antisemitismo. Y cada uno tiene sus propios límites. En mi caso, hay ciertos temas que no cubro. Por ejemplo, no hablaré de la vida privada de alguien, a menos que él mismo la haya hecho pública, o que se trate de algo que concierna a toda la sociedad.

¿Sigue viendo futuro a su humor mordaz y despiadado?

Creo que sí. No hay ninguna razón para no hacerlo. De hecho, no somos los únicos que utilizamos este tipo de humor.

Al principio mencionaba a la nueva generación de periodistas y dibujantes que se han unido a Charlie Hebdo. ¿Qué aportan de nuevo? ¿Ayudan a hacer avanzar el periódico? Si es así, ¿en qué dirección?

Sí, porque ya nos han obligado a educarlos y explicarles en qué consiste Charlie. Porque cada uno tiene su propia idea de lo que es Charlie. También tenemos que decirles, explicarles y decirles: esto es lo que es este periódico. Tiene una historia, no viene de la nada. No fue fundado por cualquiera, por alguien que pensó un día: voy a fundar un periódico para salir con una bailarina. Es un periódico independiente, totalmente independiente, no está respaldado por ningún grupo de prensa, no tiene accionistas externos y no depende de la publicidad. Charlie no tiene publicidad. Así que es un periódico que vive de sus lectores. Eso es algo bastante excepcional, mucho de hecho. Así que tienes que contárselo todo.

¿Es eso lo que les dice cuando llegan?

Les decimos: “Lean el viejo Charlie”. Sacamos los números atrasados y les decimos: “Miren el periódico para el que trabajan ahora”. Porque eso es también lo que van a tener que transmitir al futuro que encarnan. Porque el futuro de Charlie no es Riss, no soy yo, son ellos.

¿También le corresponde a ellos perpetuar la memoria, tal vez, de los veteranos que cayeron el 7 de enero de 2015?

Sí, pero no sólo los que cayeron el 7 de enero de 2015. Es la memoria de todos los que hicieron Charlie. Al hacer Charlie, perpetuamos también la memoria de Cavanna, que fue uno de los creadores junto con Choron. Perpetuamos la memoria de Gébé. Estamos perpetuando la memoria de Reiser, Fournier, toda la gente que hizo de Charlie lo que fue y lo que sigue siendo. Así que eso es también lo que tenemos que transmitir. El 7 de enero de 2015 es evidentemente una fecha fundamental en la historia del periódico, pero no debemos detenernos ahí. Por desgracia, siempre volvemos a ella. Hoy tenemos una plantilla de entre 30 y 40 personas que trabajan con muchos dibujantes y periodistas jóvenes. Y también con mujeres. Ellos son los que harán Charlie Hebdo dentro de diez años. Hacia allí nos dirigimos y en eso pensamos, espero. Es hacia el futuro.

