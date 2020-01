Mientras el resto del mundo se sumía en la fiesta del nuevo año y formulaba propósitos para el 2020, los gobernantes de diversas potencias parecieron ajenos al ambiente y continuaron con su actitud retadora del 2019, midiendo fuerzas y egos.

El acto que encendió los ánimos fue el asedio a la sede diplomática estadounidense en la capital de Irak, temprano este 31 de diciembre. El acto lo protagonizaron miles de manifestantes proiraníes al grito de “muerte a Estados Unidos”, a lo que el mandatario estadounidense respondió responsabilizando a Irán y hablando frontalmente de confrontación: “no es una advertencia, es una amenaza”, aseguró.

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019