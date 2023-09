Una contundente declaración tiene bajo el ojo público al alcalde demócrata, quien advirtió que la actual crisis migratoria destruirá a la ciudad, al tiempo que criticó al presidente Joe Biden por ignorar sus pedidos de ayuda.

(Lea también: “Habrá consecuencias más severas”: dura advertencia de EE. UU. a migrantes ilegales)

Según Eric Adams, la Casa Blanca no ha brindado apoyo a los miles de solicitantes de asilo que llegan cada mes, mientras Nueva York ya supera los 110.000 inmigrantes desde el año pasado, colapsando los refugios y ahora las escuelas públicas.

“Les voy a decir algo, neoyorquinos, nunca en mi vida he tenido un problema al que no le vi un final. No veo un final para esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York”, aseguró el alcalde.