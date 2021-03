green

Nueva Zelanda está en vilo por un posible tsunami, luego de que durante el viernes 5 de marzo (jueves 4 en el resto del mundo) se registraran tres terremotos importantes cerca de esa nación oceánica. Desde el primer movimiento telúrico se decretó la alerta de tsunami y los habitantes de las zonas costeras evacuaron algunos puntos considerados como de riesgo.

El primer terremoto se dio sobre las 2:30 a.m. del viernes hora local (8:30 a.m. hora de Colombia) y tuvo una magnitud de 7,1. El segundo temblor se produjo pasadas las 7:00 a.m. en esa parte del mundo y tuvo una magnitud de 7,4, mientras que el último se dio un par de horas después y fue el peor de todos, ya que presentó una magnitud de 8,0.

Tan insólita fue la actividad telúrica que se dio cerca de Nueva Zelanda en las últimas horas que se convirtió en tema de preocupación mundial. Países de Sudamérica como Perú y Chile han estado pendientes de lo que sucede allá, para determinar si en sus costas también puede llegar a existir algún riesgo de tsunami.

Ya entrada la tarde del viernes en ese país, a través de redes sociales se conocieron algunos videos que dan cuenta de la llegada de algunas olas imponentes, que han sido catalogadas por algunos como olas de tsunami. Sin embargo, todavía es temprano pronosticar si esa nación se verá afectada por ese fenómeno natural.

Los neozelandeses que se encuentran cerca del mar ya se han instalado en puntos altos de sus regiones y están a la expectativa del curso que tomen las olas. Autoridades han señalado que sería que las aguas alcancen una altura de tres metros.

Alerta de tsunami en Nueva Zelanda

A continuación, algunos videos publicados en redes sociales en torno a la actividad marítima en Nueva Zelanda y cómo algunos ciudadanos registraron los momentos posteriores a los terremotos que se presentaron durante el día:

AHORA: Llegan las primeras olas del tsunami a la bahía Tutukaka en el norte de Nueva Zelanda. pic.twitter.com/DIwtGICinT — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 5, 2021

#ULTIMAHORA

La población se dirige hacia zonas elevadas y en #NuevaZelanda algunas embarcaciones ponen rumbo mar adentro para evitar las olas del #tsunami. 🌊 El USGS está detectando ya variaciones del nivel de mar en el Pacífico. 🟡 Decretada la alerta amarilla en #Chile pic.twitter.com/BonG7wY1zR — Diario de Hayek (@diariodehayek_) March 4, 2021

#NewZealand #earthquake : Monster 7.3 quake sparks tsunami warning

A STRONG earthquake has rocked the coast of New Zealand, the European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) has confirmed.#VIDEO #newzelandearthquke pic.twitter.com/S0Csd9Y8iT — Brijesh K N Tiwari (@brijeshkntiwari) March 4, 2021

ALERTA DE TSUNAMI PARA NUEVA ZELANDA pic.twitter.com/AI6DoVagbZ — ⚠️ALERTA DE EMERGENCIA ⚠️ (@ALERTADESISMO) March 4, 2021