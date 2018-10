Las víctimas estaban celebrando muy cerca de las vías uno de los momentos importantes de la festividad hindú de Dussehra, en la que los devotos queman efigies del demonio Ravana y hacen estallar petardos, por lo que no se percataron de la llegada del primer tren.

Las cadenas de televisión locales mostraron imágenes de cómo algunos devotos presenciaban las hogueras en la oscuridad de la tarde cerca de las vías y próximas a un paso a nivel, cuando de pronto un tren atravesó el lugar a gran velocidad y poco después un segundo circuló en sentido contrario.

Horrific #AmritsarTrainAccident – Over 50 dead, 100s injured in India as speeding train plows into a huge crowd sitting on the railway track watching the culmination of the Dusshera festival. pic.twitter.com/k0mkaDbxKz

