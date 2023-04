El tren de dos pisos descarriló después de chocar contra maquinaria de construcción situada en las vías a la altura de la localidad de Voorschoten, en la línea entre La Haya y Ámsterdam, indicaron las fuentes.

El accidente ocurrió hacia las 3:30 (hora local). Imágenes del lugar y noticias de prensa muestran la parte delantera del tren descarrilado sobre el campo adyacente, y un segundo vagón inclinado sobre la vía. Un tercer vagón estaba en buen estado, pero el cuarto se incendió, indicó la agencia neerlandesa ANP.

At least one person has died and 30 were injured when a high-speed passenger train slammed into heavy construction equipment and derailed near The Hague, Dutch emergency services say

— AFP News Agency (@AFP) April 4, 2023