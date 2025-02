El 18 de junio de 2023 ocurrió un accidente con un sumergible de la empresa OceanGate conocido como Titán. La nave, con 5 personas a bordo, entró a las aguas atlánticas sobre las 9 de la mañana (hora de Canadá). Sin embargo, la alerta comenzó luego de que se perdió contacto con la superficie.

Días después, las autoridades marítimas hallaron los restos de la nave que tenía como objetivo dar un recorrido por los restos del Titanic, el famoso transatlántico siniestrado en aguas de Canadá el 15 de abril de 1912. Con el lamentable descubrimiento, los tripulantes del sumergible fueron declarados muertos.

A más de un año del siniestro, las autoridades revelaron un audio inédito en el que suena la implosión del Titán dentro del océano Atlántico.

En el sonido, que no dura más de 20 segundos y fue revelado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, se escucha un leve zumbido que luego es interrumpido por un fuerte estruendo de unos 5 segundos. Después, sigue un silencio.

The #TitanMBI releases the suspected acoustic signature of the Titan submersible implosion. Audio recording courtesy of NOAA/NPS Ocean Noise Reference Station Network) https://t.co/h3ySH0PhiA pic.twitter.com/dXC7C1hy4y

— USCG MaritimeCommons (@maritimecommons) February 8, 2025