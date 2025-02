La colisión sucedió en la noche del 29 de enero y las razones aún están por esclarecerse, aunque los videos de lo que sucedió son tan evidentes que cada persona ha sacado sus conclusiones.

Pero mientras que las autoridades recuperan los cuerpos que cayeron al río —luego de casi 12 hora de trabajos solo van 18 recuperados de las aguas—, se conocen nuevos detalles de este accidente aéreo que tiene impactado al mundo.

En las últimas horas se dio a conocer el audio del operador de la torre de control segundos antes de que sucediera el accidente.

Allí se escucha al operador aéreo preguntarle al helicóptero si vio el despegue del avión de American Airlines, pero este no responde y luego de eso sucede el choque.

También se conocieron los audios posteriores al accidente. El operador aéreo actúa con diligencia y empieza a desviar los aviones que iban a aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan, uno de los más visitados por ser el de la capital. Así actuó:

También se han conocido audios de otros operadores de la torre de control informando sobre los hechos.

El que se ha hecho más viral es el de una controladora aérea que informa que “una bola de fuego” caer a la mitad del río, informando que había un helicóptero y un avión implicado en el hecho. Así fue:

Audio from air traffic control: “I just saw a fireball and then it was just gone” pic.twitter.com/6ECGuJXSyL

— TV News Now (@TVNewsNow) January 30, 2025