Un accidente aéreo se reportó durante la noche del miércoles 29 de enero cerca de Washington, en Estados Unidos, cuando un avión de American Airlines con 64 personas a bordo y un helicóptero militar cayeron al río Potomac tras chocar en el aire. Medios estadounidenses indicaron que varios cuerpos fueron sacados de las aguas heladas del afluente.

“Los dos aparatos están en el agua”, declaró la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, en una rueda de prensa en la madrugada del jueves.

El noticiero de televisión CBS News citó a una autoridad policial diciendo que “al menos 18 cuerpos fueron recuperados”, mientras que la NBC indicó que “más de una docena” de cuerpos fueron hallados, citando a dos fuentes involucradas en el caso.

La pareja de patinadores artísticos rusos Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, campeones mundiales en 1994, iban a bordo del avión, según las agencias noticiosas rusas.

En un video difundido en la página web de American Airlines, su director ejecutivo, Robert Isom, expresó su “profundo pesar” por el accidente ocurrido cuando el avión se disponía a aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington.

El helicóptero era del tipo Black Hawk y llevaba a tres militares a bordo, según un responsable del Ejército estadounidense, que no dio más detalles. El aparato efectuaba un “vuelo de entrenamiento”, informó un portavoz militar en un mensaje publicado en X por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En la red social X, el senador de Kansas Roger Marshall lo calificó de “pesadilla”.

Webcam at the Kennedy Center caught an explosion mid-air across the Potomac. https://t.co/v75sxitpH6 pic.twitter.com/HInYdhBYs5

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 30, 2025