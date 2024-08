Este viernes por la tarde, un trágico accidente aéreo en el sur de Francia cobró la vida de un piloto, quien se encontraba solo a bordo de un avión de entrenamiento civil Fouga Magister. La aeronave se estrelló en el mar Mediterráneo frente a la localidad de Le Lavandou, en el departamento de Var, alrededor de las 17:00 horas (15:00 GMT), según informó la Prefectura de Var en un comunicado conjunto con la Prefectura Marítima del Mediterráneo.

Inicialmente, el piloto fue reportado como desaparecido, pero las esperanzas de encontrarlo con vida eran escasas, ya que el avión no estaba equipado con asientos eyectables. Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo del piloto varias horas después del accidente, confirmando su fallecimiento.

#BREAKING: FOUGA MAGISTER CM-170 aircraft has crashed in the sea in Lavandou Bay, France today. FOUGA MAGISTER CM-170 is a subsonic jet aircraft, initially intended for training military pilots and which can be used as a light assault aircraft. (Sadly it had no ejection seat) pic.twitter.com/DGifwuOHlp

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 16, 2024