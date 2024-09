Un abuelo de 80 años que falleció tras recibir una brutal golpiza de mano de un grupo de adolescentes. El sujeto, que fue encontrado a solo unos pasos de su vivienda, presentaba graves lesiones en su columna.

Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron el domingo 1 de septiembre de 2024, cuando Bhim Sen Kohli fue interceptado por un grupo de jóvenes mientras paseaba a su perro por un parque cerca a su casa en Braunstone Town, Inglaterra.

Bhim Sen Kohli, an 80-year-old man from Braunstone Town, Leicester, has been remembered as a "kind and considerate" individual after he was allegedly kicked to death by a group of children in Franklin Park on Sunday evening. Mr. Kohli was reportedly walking his dog near the park… pic.twitter.com/FyasFz4jq8

— JIX5A (@JIX5A) September 3, 2024