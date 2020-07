green

De acuerdo con Radio Francia Internacional, Christian Estrosi, alcalde de Niza, anunció que impondrá el uso obligatorio de tapabocas en grandes eventos a raíz de esta sonada fiesta, que no tuvo ningún tipo de precaución para evitar la propagación del COVID-19.

“Estaba claro que las consignas de distanciamiento social y protección con mascarillas no eran la prioridad de quienes bailaban al son del DJ The Averner”, critica esa emisora a los organizadores y participantes del concierto.

🇫🇷 Niza anoche. En algunos lados la pandemia parece un recuerdo lejano. pic.twitter.com/QqvbuXGVQ1 — Alejo Schapire (@aschapire) July 12, 2020

“Lamentamos que no se hayan respetado suficientemente estas instrucciones y pedimos al Estado que revise el decreto que rige los grandes acontecimientos para imponer el uso de tapabocas, incluso fuera de la ciudad. En Niza, ahora será obligatorio para todos nuestros eventos”, escribió Estrosi en Twitter.

“Escucho que no se han respetado perfectamente las reglas de protección, pero no podemos poner a un policía detrás de cada francés para comprobar que no le da la mano a nadie”, agregó Attal, citado por el mismo medio.

El ayuntamiento de Niza se defendió y señaló que no se superó el aforo que se tenía dispuesto de 5.000 personas y recordó que eventos en este lugar, antes de la pandemia, podía albergar a unos 36.000 espectadores, detalla la radio francesa.

Este martes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el tapabocas será obligatorio en todo lugar cerrado en el país, al tiempo que seguirá siendo recomendable en el exterior, como medida para luchar contra el coronavirus.

“Estamos viendo que hay relajación en algunos gestos y en las próximas semanas vamos a hacer las mascarillas obligatorias en todos los lugares públicos cerrados”, dijo Macron durante una entrevista televisiva con motivo de la fiesta nacional.

Francia es uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, con más de 30.000 muertos y 210.000 casos confirmados.