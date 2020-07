green

Estos 3 estados, de los principales en materia de desarrollo económico, tienen más de 100 millones de habitantes; allí, los contagios por COVID-19 avanzan a pasos agigantados y eso obligaría a sus gobernadores a cerrar la actividad económica nuevamente, reporta The New York Times.

El ‘Times’ publica que California, Florida y Texas suman 892.000 casos por coronavirus desde el principio de la pandemia.

El gobernador de California, por ejemplo, ordenó el lunes volver a cerrar comercios y lugares públicos frente a un alza de los nuevos casos, especialmente en la región de Los Ángeles, donde el próximo curso escolar comenzará de forma virtual, señala la agencia AFP.

California fue uno de los primeros estados en imponer un confinamiento general en marzo, pero desde hace varias semanas el número de casos ha seguido aumentando hasta llegar a cerca de 330.000, entre ellos más de 7.000 fallecidos.

Como respuesta, el gobernador demócrata Gavin Newsom decretó este lunes el cierre de bares, los salones de los restaurantes, cines, zoológicos y acuarios.

En Los Ángeles, unos 600.000 estudiantes se enteraron este lunes de que no volverán a las aulas a mitad de agosto como estaba previsto y que comenzarán el año con un modelo a distancia.

California es el estado más rico de Estados Unidos, tanto que si fuera un país, sería la quinta economía del mundo, según El País de España.

Por su parte, autoridades de Houston, la mayor ciudad de Texas, pidieron un nuevo confinamiento después de que se detectaran 1.600 nuevos casos en 24 horas, pero el gobernador republicano del estado no cedió, señala The New York Times.

En Florida, estado que registra 4.277 fallecidos por COVID-19, según cifras de la Universidad Johns Hopkins, son los políticos y habitantes quienes le piden al gobernador que retroceda en su intento por volver a la normalidad debido al aumento de los casos, que tienen a los hospitales desbordados y que muestra falta de personal médico.

Florida experimentó este lunes 12.624 nuevos casos de COVID-19 luego de registrar el domingo un récord nacional, con 15.300, según la entidad educativa.

“Miami es ahora el epicentro del virus. Lo que vimos en Wuhan (China) lo estamos viendo ahora aquí”, dijo la especialista en enfermedades contagiosas Lilian M. Abbo, del Sistema de Salud de la Universidad de Miami, que compareció en una videoconferencia junto al alcalde Giménez, citada por la agencia Efe.

Mientras, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue increpado por un hombre que le acusó de no hacer nada para frenar la pandemia durante una rueda de prensa en la que el gobernante anunció el envío de 3.000 empleados de salud adicionales a centros médicos del sur del estado.

“Eres una vergüenza. Estamos teniendo récord de casos todos los días y no estás haciendo nada. Estás falsificando la información y confundiendo al público. Más de 4.000 personas han muerto y están culpando a los manifestantes. No tienen ningún plan y no están haciendo nada”, le increpó Thomas Kennedy, que poco después publicó un video del momento en Twitter.