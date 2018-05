El juzgado condenó al médico, identificado solo como J.E.M., por el delito de abuso sexual con agravante de abuso de confianza. Sin embargo, como la pena de prisión no supera los 2 años y el hombre no tiene antecedentes judiciales, podría no ir a la cárcel, informa La Vanguardia.

La defensa del acusado pidió que se absolviera a su cliente, ya que, según la abogada, él no se masturbó delante de la mujer. De hecho, en el juicio del pasado 8 de mayo, el médico dijo que tenía “fuertes picores” en el glande y que por eso se rascó esa zona para aliviarse.

La mujer que víctima del abuso pidió una pena de 3 años de cárcel, y recibirá una indemnización de 1.000 euros (casi 3’400.000 pesos colombianos). Para demostrar su denuncia aportó un video en el que se se ve al médico mientras se toca sus partes íntimas:

En su denuncia, la mujer víctima también dijo que el médico la rozó con su pene cuando la examinaba por un fuerte dolor de espalda. Una enfermera del centro hospitalario compareció en el proceso, aunque dijo que no había visto nada, agrega 20 minutos.