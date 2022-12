Un insólito hecho se presentó este miércoles 7 de diciembre en Catar, durante la rueda de prensa que atendió la Selección de Brasil de cara al partido de cuartos de final contra Croacia.

La situación ocurrió cuando Vinícius Jr. estaba atendiendo a los periodistas y un gato se subió a la mesa. El animal pasó por enfrente del jugador y se acostó justo cuando llegó al sitio en donde estaba el jefe de prensa.

Estando allí, el hombre encargado de las comunicaciones empezó a acariciar al gato, hasta que decidió sacarlo de la mesa de una forma que causó controversia en redes sociales.

Y es que en el video se puede ver al sujeto agarrar al gato por la piel de sobra del cuello y lomo, para lanzarlo al piso.

Malestar por forma en la que sacaron al gato durante rueda de prensa

Si bien al animal no le pasó nada, la rudeza con la que el jefe de prensa sacó al gato causó rechazo en redes sociales, pues hubo quienes reprocharon la acción, argumentando que no había necesidad de lanzarlo de esa manera.

No obstante, otros usuarios comentaron que no hay que exagerar la situación ya que el hombre no agredió al animal.

El gato no parecía estar molestando, no había necesidad de tratarlo así — Arrua Gaona (@ArruaGaonaEd) December 7, 2022