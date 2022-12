El juego de octavos de final entre brasileros y coreanos no solo dejó una buena imagen de los sudamericanos, sino que tuvo el regreso de Neymar después de varios días de lesión que pusieron en riesgo su participación en lo que resta de la Copa del Mundo.

(Vea también: [Video] Hasta Tite se bailó a Corea del Sur en la fácil victoria de Brasil en Qatar 2022)

El ’10’ regresó por lo alto y demostró que su esguince en el tobillo derecho está totalmente superado, pues, después de una gran demostración futbolística, terminó siendo elegido como la figura del compromiso que les dio el tiquete a la siguiente fase, donde enfrentarán a la selección de Croacia, que superó en penales a Japón.

🤙 @neymarjr wasted no time getting up to speed

He’s your @Budweiser Player of the Match!#POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @budfootball pic.twitter.com/TNHQhj7gvV

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2022