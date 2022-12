A pesar de que en México no lo trataron bien, principalmente periodistas y técnicos que trabajaban en medios de comunicación, Juan Carlos Osorio prestó sus servicios para ESPN México durante el Mundial Qatar 2022. Y aunque siempre le mostraron respeto, por sus conceptos y opiniones, no lo llevaron a la final entre Argentina y Francia.

Aunque parece un detalle menor, pareciera que ‘el profe’ no lo consideró así y no quiso quedarse con ‘la espinita’ de haber visto el partido por televisión, estando a pocos metros del estadio. Pues, en el programa ‘Fútbol picante’, posterior a la gran definición del título orbital, lo dijo y recibió el apoyo de Hugo Sánchez, uno de los que más fuerte atacó al colombiano en su paso por la selección ‘manita’.

Después de los comentarios, Osorio quiso agradecer el tiempo que compartió con los veteranos periodistas de esta cadena deportiva. Y dijo que no aceptaría volver a dirigir al seleccionado mexicano, debido a que es momento para que alguien de ese país sea el que asuma la responsabilidad.

Juan Carlos Osorio no se quedó callado porque no lo entraron a la final Argentina vs. Francia

Apenas empezaba el espacio de opinión y análisis, el periodista José Ramón Fernández saludaba y hablaba de la emoción que vivieron los periodistas en el estadio en la final del mundial Qatar 2022. Algo que no pudo experimentar Juan Carlos y así lo dejó saber, apenas le dieron la palabra y le hicieron un par de contrapreguntas:

La cara del entrenador colombiano no estaba muy de acuerdo con lo que le decía el periodista, su tono de voz tampoco fue el que mostrara mayor alegría. Y después los periodistas que estaban en el programa contaron cómo vieron el partido en el estadio de Lusail. Pero Hugo Sánchez, que tampoco tuvo entrada para el estadio, se solidarizó con su colega y le dijo: “Juan Carlos, yo no estuve tampoco. Juan Carlos, yo no estuve en el estadio, habrán sido nuestros compañeros”.

Y Osorio, de nuevo mandando un mensaje con algo de ‘veneno’, le expresó al histórico exjugador ‘manito’:

“Entonces, tampoco sintió las mismas emociones…”

Para cambiar el tema y enfocarse en el partido que consagró a Lionel Messi y sus compañeros, los periodistas intentaron hacer chistes y comentarios para sacar la risa de los dos técnicos que expusieron abiertamente que no los llevaron al estadio e iban a analizar el partido desde lo que vieron por televisión. Esto sirvió y todo quedó de lado.

El programa fue avanzando y llegó el momento de la despedida de Osorio. Según contó el risaraldense, estuvo en 25 programas de este ciclo de ESPN México, además dijo que aprendió y apropió de sus compañeros de set muchos conceptos:

“Quiero agradecerle a los jefes, hoy es mi participación número 25, y a ESPN por esta gran oportunidad que me dio. También agradecerle a los televidentes que nos acompañaron, lo motivan a uno a prepararse y a estudiar, para que las intervenciones sean productivas. Y, finalmente, a todos y cada uno de ustedes, porque los escuché atentamente y aprendí de todos y cada uno. Muchas gracias y muchos éxitos a todos en sus propios objetivos”

Aunque parecía que el tema había quedado atrás, José Ramón volvió a cuestionarlo sobre los partidos vistos desde las tribunas del estadio: “14 (partidos vio desde la tribuna)… Inglaterra vs. Francia (el que más le gustó)… El de hoy lo vi en televisión… Muy bueno (el partido final)… Muy merecido (el título para Argentina)”.

Y antes de que cambiaran el tema, el polémico David Faitelson, que siempre tiene opiniones que molestan y dejan mucho para discutir, le tocó a Osorio el tema de volver a la Selección de México. Y siendo muy sincero, Juan Carlos Osorio dijo que no se negaría, pero no es el momento, ya que el seleccionado de ese país necesita recuperar la identidad de su fútbol y sería mejor un DT local: