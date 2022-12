Ziyech, una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo, donó los premios que la federación de su país le entregó por haber clasificado a la Copa del Mundo y por haber llegado hasta semifinales.

La histórica hazaña de los ‘Leones del Atlas’ no solo fue una buena noticia para los jugadores e hinchas, sino también para las diferentes caridades a las que Ziyech donó su dinero.

Esto dijo el portal Sportbible, acerca de lo hecho por Ziyech:

Hakim Ziyech has not taken a single penny of his bonuses with the national team 🇲🇦

He has given it all away to a charity that supports those in need in Morocco. He has earned over £280,000 in bonuses since the start of this World Cup 👏🏼

He's done this since 2015. Class act! 🙌 pic.twitter.com/HokekHxV2c

— SPORTbible (@sportbible) December 12, 2022