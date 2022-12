Expulsaron a Ivana Knoll, hincha de Croacia, de un estadio de Catar

A través de su cuenta de Instagram, la joven ha compartido imágenes de cómo ha vivido el Mundial apoyando al equipo de su país. Cada una de sus fotografías tiene miles de ‘me gusta’ y múltiples comentarios elogiando su belleza.

(Vea también: [Video] Con boca llena, voluptuosa hincha croata se burló de Japón en Qatar 2022)

¿Por qué expulsaron a Ivana Knoll en Catar?

En los últimos días, la modelo croata fue expulsada del Estado Ciudad de la Educación, cuando su selección se enfrentaba contra Brasil. Como en todos los partidos, Ivana llegó y se ubicó en la tribuna, pero esta vez no duró mucho tiempo.

En un video que se hizo viral en redes sociales, se observa el momento en que llegan las autoridades de Doha y la abordan, informándole que debía retirarse del estadio.

Algunos usuarios en internet comenzaron a especular sobre las razones de su expulsión, afirmando que, seguramente, habría sido por la poca ropa que utiliza para asistir a los encuentros deportivos.

Según se ha dicho, las asistentes tenían un código de vestuario para acudir a los partidos. “Las mujeres extranjeras deberán optar por blusas sin escotes o playeras que cubran la parte superior de sus brazos. Por otro lado, las faldas, shorts o vestidos deberán ir por debajo de la rodilla, mientras que los leggings no están permitidos por ajustarse mucho al cuerpo”.

(Lea también: [Fotos] Ivana Knoll, la hincha croata que se roba los suspiros en Qatar 2022)

Sin embargo, en entrevista con el diario alemán Bild, la joven explicó qué pasó: “No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros”, dijo. Por ahora, las autoridades no han emitido ningún comunicado al respecto. Sin embargo, la modelo continúa posteando imágenes en sus redes, emocionada por ir a la semifinal entre Croacia y Argentina.

¿Cuándo es el partido de Argentina Vs Croacia?

Después que Croacia venciera a Brasil en los cuartos de final y Argentina a Países Bajos, las dos selecciones se preparan para enfrentarse en la semifinal. El partido se llevará a cabo el próximo martes 13 de diciembre a las 2:00 p. m.