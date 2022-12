Mucho se ha hablado durante la Copa Mundial Qatar 2022 sobre las diferencias culturales y religiosas que hay entre occidente y oriente, entre ellas, las de no permitir manifestaciones de cariño de las parejas en las calles.

(Vea también: Mónica Rodríguez repudió a César A. Londoño por lisonjero con el gobierno de Catar)

También, la prohibición del libre consumo de bebidas alcohólicas en ese territorio y los castigos con varios años de cárcel a personas homosexuales han creado rechazo entre los asistentes al torneo.

Quizá una de las diferencias más marcadas es el uso del hiyab por parte de las mujeres y el permiso que tienen los hombres para tener hasta 4 esposas. El periodista deportivo César Augusto Londoño entrevistó en su canal de YouTube a Samya Issa, una colombiana que es voluntaria en el Centro Cultural que enseña el islam.

Al ser consultada por su pensamiento acerca de la probabilidad de que un hombre se pueda casar hasta con 4 mujeres, Issa dijo: “no me incomoda”. Ella también explicó por qué se acepta la poligamia en ese país.

La mujer afirmó que esa una pregunta frecuente, pero que la gente no se toma el tiempo de conocer todo el verso del Corán para entenderlo. Afirmó que Dios plantea la posibilidad de que un hombre musulman se puede casar con más de una, pero con pautas:

“Desde la época de noviazgo, si la novia le pide al señor, antes de casarse, que ella no acepta ser otra esposa o que él no tenga esposa, él no se puede casar”.