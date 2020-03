green

Zion comenzó diciendo a sus ‘fans’ que no había querido que nadie de su equipo de trabajo emitiera algún tipo de comunicado, pues él prefería hablar directamente con sus seguidores.

En el en vivo, que duró 6 minutos, el reguetonero cuenta cómo y en dónde comenzó a sentirse enfermo: “Venía mal desde la tarde, fui al aeropuerto, cogimos el vuelo, y comencé a sentirme peor, no podía respirar; apenas llegamos a ciudad de México nos fuimos directamente a urgencias”.

‘Z’ dice que en el hospital creyeron que tenía el Covid-19 y que hasta lo mantuvieron apartado: “Creían que yo venía con síntomas de coronavirus, me aislaron y me hicieron un montón de preguntas; no les miento, también estaba un poco asustado porque hemos viajado mucho estas dos últimas semanas”.

El intérprete de ‘La player’ calmó a las personas diciendo que todo fue causa del agotamiento. “Un desgaste físico, y un dolor abdominal tan fuerte que no lo dejaba respirar ni caminar” fue lo que le dio a uno de los íconos del género, y agradeció a Dios porque no había sido ningún derrame cerebral.

El artista hizo una reflexión sobre la vida y el aprender a llevar las cosas con tranquilidad:

“Hay que cuidarnos, ese trajín, no manejar el estrés —los enojos— yo soy alguien que sufre un poquito de eso, soy medio gruñón… pero debemos tomarnos las cosas con calma; no voy a parar de trabajar, vamos pa’ encima”.

La noticia se conoció debido a que en la cuenta oficial de Instagram de Zion & Lennox publicó una imagen del artista con los ojos cerrados, en la camilla de un hospital.