La reconocida cantante mexicana Yuri concedió una entrevista donde hizo picantes revelaciones sobre su vida pasada, que dejó a más de uno con la boca abierta.

La intérprete de ‘Maldita primavera’ entre los años 80 y 90 vivió el pico más alto de su fama. Su talento la llevó a pisar reconocidos escenarios en todo el mundo y cosechó muchos éxitos.

Sin embargo, en conversación con el conferencista Leonardo Nayo Escobar, la artista reveló detalles de su vida que no la hacen sentir muy orgullosa y que la tuvieron al borde la muerte.

Una de sus confesiones más fuertes fue cuando aseguró que era adicta las relaciones íntimas, tuvo muchas parejas y no se cuidaba.

Y es que la artista también confesó que se empezó a acercar a Dios y su vida tuvo un importante giro, pues de no ser así la historia podría ser otra. Incluso al preguntarle si consideraba que el sexo se había convertido en un vicio, respondió afirmativamente.

La artista, de 59 años, reflexionó sobre esa época asegurando que en ese momento tenía “dinero, belleza, juventud y todos me miraban”.

Yuri contrajo el virus del papiloma humano

Y es que no todo termina ahí. Yuri también reveló que contrajo el virus del papiloma humano, que de no ser tratado a tiempo le habría podido quitar la vida, pues estuvo a punto de derivar en un cáncer. “Casi me mata”, dijo la cantante.

Hoy en día, además de reflexionar sobre lo que vivió y aunque parece que ya es un tema del pasado, no está del todo superado.

