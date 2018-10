View this post on Instagram

ASÍ ES …EL DÍA LLEGO …anoche 21 de septiembre en una intima ceremonia …UN PASO MÁS EN NUESTRA RELACIÓN…. LA BENDICIÓN….NUESTRO COLOR ….NUESTRAS PERSONAS MÁS CERCANAS , NUESTROS TENIS , MIS PADRES AMADOS (los más importantes después de mi amor para esta unión)Y POR SOBRETODAS LAS COSAS NUESTRO AMOR …GRACIAS @gaitano_alta_moda por hacerme sentir la más bella de las novias y a mi amor @alexsernamusic Igual para VESTIRNOS Y CONVERTIRNOS en ESPOSOS RESPONSABLES DE UNA RELACIÓN QUE NACIÓ Y HA PERMANECIDO POR PREVALECER EL LEGADO, EL AMOR DESDE LA COMPLICIDAD, A CAMINAR JUNTOS… OJALÁ POR MUCHO TIEMPO …. GRACIASS A TODOS LOS DE BONITO CORAZÓN QUE CELEBRAN CON NOSOTROS