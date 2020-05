green

La controvertida joven confirmó durante la cuarentena que, efectivamente, no pagó la cuenta, porque así se lo aconsejó su madre, al ver que era ella quien siempre costeaba las salidas.

“Ya que el señor se atrevió a decir eso, una cosa, amor: cada vez que yo salía con él, yo pagaba; usted sabe cómo soy yo de amplia; yo pa’ que no pague es porque no tengo. Y, entonces, yo pagaba y pagaba, hasta que un día mi mamá me dijo: ‘¿La invitaron a salir?’; yo le contesté: ‘Sí, este muchacho me dijo que fuéramos a tomar algo a un bar’; me dijo mi mamá: ‘Hágase la marica, pa’ que a ellos se les quite la maña, y cuando vayan a pagar, déjelos que paguen’. Y no tuvieron con qué pagar y se quedaron embalados, ¿quién los manda? ¡Por andar sin un [peso] en el bolsillo!”, explicó.

Yina agregó que no iba a referirse al tema, pero decidió contar su versión al ver que Ómar empezó.

En esa aclaración también aprovechó para echar algunas indirectas a otros de los que fueron sus compañeros en el ‘reality’ de RCN.

“Yo nunca respondo a mis excompañeros de ‘Protagonistas’ que lo único que son es envidiosos, que como ellos no aparecen ni en el periódico del barrio, entonces, me la montan”, puntualizó.

La grabación en la que Yina manifestó esto fue replicada por una cuenta pública de Instagram, que ‘postea’ cosas de famosos, y aparece a continuación: