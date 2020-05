La pequeña argumentó que solo puede salir de su casa para sacar a su mascota y pasa la mayoría del tiempo con sus clases en línea.

En su intento por convencer a Claudia López, la niña agregó: “He querido salir, necesito estar activa. Me estoy volviendo gordita aquí en casa”.

Seguramente, lo que parecía ser un video más en redes resultó en una gran sorpresa para Valentina, porque la alcaldesa le respondió.

También desde Twitter, López le dijo que entiende su situación, pero le pidió paciencia.

Agregó que su administración está a la espera de que el Ministerio de Salud autorice la salida de niñas, niños y jóvenes. No obstante, por ahora, no podrá ser.

A continuación, los videos de Claudia López y de Valentina:

A pesar del tono distendido de la niña y de la alcaldesa, no faltaron los que le sacaron polémica a lo que parecía un simple trino de una niña de ocho años.

Hubo usuarios que atacaron el mensaje de la niña por decir que podria engordar o que necesita divertirse.

Acá, algunos de ellos:

Todo mal … imagínese que algunos llevamos casi dos meses de verdad en casa sin salir con el “perro” por qué sabemos que el tema es serio y el terrible final, A los 8 años una niña preocupada por engordar?es en serio?creo que has fracasado estrepitosamente como padre

Una niña gomelita q su única preocupación es salir ala calle

No se preocupa x la alimentación ni su salud tiene todo a su alcance

Debería la alcaldesa de dar prioridad a los miles de niños q no tienen nada q comer

Y no estar perdiendo el tiempo con niños de familia pudiente

