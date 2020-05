green

Lo primero que aclaró la famosa es que ni ella ni Lincoln Palomeque son celosos, pues eso ni siquiera va con su “personalidad”, y respetan los espacio que cada uno tiene, tanto laborales como personales, aunque ella sabe que por eso mismo es que hay tantos rumores alrededor de su estable relación de 11 años.

“Soy una mujer de un alma muy libre y, por eso, le doy libertad a la gente. Libertad, dentro del respeto, que es lo que obviamente debe existir en una pareja. A mí me gusta tener mi espacio, no a una persona encima mío. Por eso, cuando me voy de viaje con mis amigos me separan; cada tres meses me separan; cada seis meses me embarazan; si no lo ven a uno con el marido, entonces uno está mal, no lo respeta; porque la gente tiene un concepto de la vida de pareja, respetable, pero diferente. Yo siento que uno puede vivir en pareja siendo un alma libre”, expresó.

Enseguida, la celebridad también le contó a Azcárate que la gente suele preguntarle qué opina cuando ve que Lincoln está haciendo alguna escena amorosa, y sobre todo dándose besos con actrices, en producciones televisivas, y que si así tampoco le dan celos.

“La verdad, yo casi no veo lo que hace Lincoln, osea, muy poquitas cosas las veo. Uno, porque tampoco me voy a sentar ahí a mirar si fue con lengua o un beso profesional… ¡nada que ver! Y pues si lo veo, lo veo, y no tengo ningún problema. Igual, él me cuenta de su trabajo, hablamos mucho, pero no soy una persona celosa y no jodo la vida, porque no me gusta que me jodan la vida. Entonces, por eso trato de ser una mujer muy tranquila, porque es mi personalidad”, puntualizó.

Esas declaraciones de Carolina Cruz sobre su relación fueron replicadas por una cuenta abierta de Instagram que suele ‘postear’ cosas sobre celebridades. Aquí esa publicación, donde lo dicho por la presentadora aparece en cuatro cortes que se pueden ver completos deslizando o dando clic en las flechas que hay sobre ellos.