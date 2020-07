green

El artista recordó que se puso a beber con un amigo y dos mujeres, y cuando ya estaban tomados se acostó con una de ellas y más adelante con la otra.

“Mi amigo tenía una novia y ella siempre llevaba una pelada cuando se veían. Era mayor, esa pelada tenía como unos 24 años, en ese tiempo”, relató Yeison Jiménez, y dos de las reacciones de la estrella de videos para adultos fueron: “¿Se le comió la novia al amigo?” y “ya estaba bien toreada [la otra chica]”.

“No, espera”, le contestó el cantante a Esperanza Gómez, y añadió que, efectivamente, la primera mujer con la que tuvo sexo “tenía más mañas que un niño chiquito”.

“La verdad, nos emborrachamos, y mi amigo empezó a estar con su novia, y la amiga me dijo: ‘Bueno, vamos a estar’. Yo le dije: ‘Listo, nos fuimos’. Y terminamos, ¡y cómo te parece que la novia de mi amigo me dijo: ‘Yo quiero contigo’! […] Yo perdí mi virginidad ahí de una vez en el momento y creo que fue tanto de cerebro como de todo, porque imagínate esa escena”, explicó el intérprete de ‘El desmadre’ y ‘Aventurero’.

A la actriz porno eso le pareció “interesante”, por lo que el artista continuó diciendo que “estuvo fuerte” y, la verdad, hoy siente que no fue tan agradable.

“Así me pasó, ¡qué locura! Pero, sabes qué, no es tan chévere, uno está muy pollito, entonces, uno no le ve el matiz a la vuelta. Uno piensa que es meterlo y ya, chao me fui. Ya después empecé a cogerle el hilo a la vaina”, puntualizó.

Lo dicho por Yeison Jiménez y la reacción de Esperanza Gómez fue replicado por cuentas públicas y aquí dejamos un par de trinos en los que compartieron los videos con la confesión del cantante:

