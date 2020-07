El expadre aseguró en la emisora que se ha reído mucho con los memes y que entre sus favoritos no solo estuvieron los mencionados por dos periodistas de ese medio, el de la limosna y el del ron, sino otro donde comparaban dos fotos suyas y decían: “En una gordo, dizque contrato a término indefinido, y en otra flaco, por horas”.

Pero en medio de eso también aclaró en la frecuencia radial varias cosas, pues en algunas de las burlas decían que él andaba en las drogas y hasta que estaba mal de salud.

“No estoy metiendo bareta. No me atropelló la malparidez. No estoy enfermo. No es ningún exceso el que me ha hecho bajar de peso. […] Esa vaina de que fue por exceso [de hacer el amor], no, tampoco, yo soy medido”, afirmó Alberto Linero, que además indicó que una de las tomas que usaron los tuiteros es de cuando era padre y pesaba 125 kilos; ahora está en 78 kilos.