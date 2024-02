Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido que más dinero gana en Colombia, ha sido polémico a través de los años por varias de sus decisiones estéticas.

En 2021 decidió ponerse implantes mamarios, razón por la cual se volvió viral y provocó la reacción de miles que lo criticaron.

“Todo lo bueno y lo malo que hacemos, la gente lo replica. Me hubiese gustado tener un mentor o algo así para evitarme varios errores. Me hice los de los senos y se me vino mucho encima y yo estaba cerrado”, dijo al respecto el ‘influencer’ en el último programa de ‘La red’, este sábado 24 de febrero.

Además, dio las razones por las cuales decidió hacerse una operación muy dolorosa en las piernas, para alargárselas 10 centímetros. Todo comenzó por un accidente que tuvo.

Qué pasó a Yefferson Cossio en las piernas y por qué se las alargó

Cossio se refirió a la recuperación dolorosa de esta intervención quirúrgica y admitió que la verdad se la hizo por ser un débil a nivel mental.

“Yo me fracturé las piernas en un accidente y me inventaron que me había alargado. Yo ni sabía que esa operación existía y luego empiezo a ver y a preguntarme cuánto alarga y a investigar. Me creí un complejo que ni siquiera tenía“, dijo.

Agregó que el proceso fue muy duro y que dormía lapsos de máximo 15 minutos y que su postoperatorio fue tortuoso.

“Cada noche me despertaba 30 o 35 veces, sin exagerar. Estaba cansado todo el tiempo, adolorido. Me despertaba, me movía para un lado y para el otro, el desespero terrible, porque no para y como cada día se alarga un centímetro es peor y peor. Terrible, menos mal ya pasó”, contó.

Por último, el también empresario dijo que le afectan las críticas y por eso decidió dejar las redes sociales.

“Desde que hablen de mí, suena feo, pero eso ayuda. Me insultan y me dicen que por qué ayudo perros y por qué dono cosas. Voy a donar unas dotaciones a un ancianato y me dicen que lo hago para que me vean, que las cosas no se hacen así”, concluyó el creador contenido.

