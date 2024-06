La cantante de música urbana, exnovia del cantante Anuel, Jeorjina Guillermo-Díaz, más conocida como ‘Yailin’, tuvo un coqueteo con el cantante Christian Nodal, quien estuvo de concierto este fin de semana en Santo Domingo, capital de República Dominicana.

Allí, la cantante grabó mientras cantaba la canción ‘Botella tras Botella’ y el cantante Nodal la miraba mientras cantaba. También grabó mientras cantaba “No te contaron Mal”. A Yailin se le vio muy feliz mientras coqueteaba en el concierto y el cantante no se quedó atrás para seguirle el juego.

En el video se observa cómo la cantante se fue vestida con un collar igual al que Ángela, novia de Nodal, se compró cuando empezó a hacer su relación pública con él. También se fue con una blusa blanca de tirantas, bastante escotada, y un sombrero haciendo homenaje a la música ranchera y la pinta que se pone el cantante.

Después se observa cómo iba en su carro al lado de la camioneta de él cuando empieza a grabar y a decir: “A mí no me haga paquete, a mí no me haga paquete, Quique, tú sí, tú sí, a esta hora, yo también tengo la mía”. Al parecer, la cantante se refería a que Nodal le estaba chicaneando su carro, el cual es G-Wagon. Mientras tanto, la cantante le dice que no le chicanee que ella también tiene la suya. Nodal solo se ríe y observa la cámara como siguiéndole la cuerda. ¿Será que Yailin también querrá ser fan de la nueva relación entre el artista y Ángela Aguilar? Hasta el momento, solo se conoce esa grabación.