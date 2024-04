Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Un nuevo debate rodea a la cantante dominicana Yailin. La artista publicó unas historias en redes sociales en las que dejó ver los ensayos de sus nuevos temas musicales.

Las imágenes la muestran tocando una tecla del piano y haciendo sonidos que acompañan la melodía de la canción que está sonando.

“Tocó una tecla, que gran entreno”, “se parece al bebé de mi sobrina cuando toca sus juguetes y canta con su micrófono de mentira”, “suena más un coco rodando”, “produciendo lo que ya está producido” y “no canta, no baila, pero ahora resulta que es productora”, son algunas de las críticas que le dijeron a la artista .

Los comentarios se dieron dos días después de que la dominicana publicara su nueva canción ‘Me encantas’ y con la que también causó un debate, ya que los internautas la criticaron por usar múltiples efectos en su voz y por, supuestamente, querer parecerse a Karol G.

“Mi ex tenía razón versión Ali Express”, “esta canción es muy buena y el que diga todo lo contrario tiene razón”, “la letra y el ritmo no combinan”, “extraño mi vida hace 5 minutos cuando no había oído la canción”, “que feos los comentarios y la canción también”, “suerte que Yolanda Saldívar está presa”, escribieron algunos en YouTube.

Otros, por su parte, felicitaron a la artista y le dijeron que siguiera por ese camino. “Esta es la Yailin que queremos ver. Enfocada y trabajando”, “seguir reproduciendo, siempre habrá energía negativa de gente buscando detalles donde no existe. Los ritmos son universales. La gente o fans de los otros artistas deberían parar. El Mundo es grande y hay público para todos”.

