Yailin es objeto de duras críticas por su desempeño en el famoso United Palace de Estados Unidos.

La cantante de música urbana casi pierde la oportunidad de participar en el concierto ‘Mujeres del movimiento’ debido a problemas con su visa de trabajo para los Estados Unidos, donde se llevó a cabo el evento.

Sin embargo, gracias a diferentes intervenciones, Yailin logró obtener un permiso humanitario de entrada a los Estados Unidos y actuó en el United Palace de la ciudad de Nueva York el pasado sábado 24 de junio. A pesar de que se anunciaba como la artista más esperada, su concierto dejó mucho que desear, según comentaron varios usuarios en los medios de entretenimiento. Incluso el portal ‘El gordo y la flaca’ publicó un video de una fanática expresando su descontento.

“Amo a Yailin. Yo realmente soy fanática de sus bendiciones y no me gusta el odio que le tiran, vinimos a apoyarla… pero no dio lo que estábamos esperando realmente. Gracias a Dios yo compré la boleta más barata”, dijo una de las admiradoras de la dominicana.