En las declaraciones dadas al informativo, la joven aseguró que le gustan tanto los hombres como las mujeres y, que además, estaría dispuesta a salir con varias personas al mismo tiempo.

“Lo ideal sería que pudiera estar con un hombre y con una mujer. Creo que sí podría abrazar la polifidelidad con esas dos personas, no soy alguien que esté buscando constantemente nuevas sexuales. Para mí, la conexión emocional es muy importante y me parece que si lograra encontrar a dos personas de distinto género con quienes pudiera establecer un vínculo especial, a nivel romántico y sexual, entonces no creo que necesitara algo más”, explicó.

A pesar de esto, Willow aclaró que esto no implica que ella esté buscando una relación en la que cada uno quiera tener sexo con quien le apetezca, su visión del poliamor va más allá de la intimidad y busca un espacio más sano sin que esto lleve a la promiscuidad.

En cuanto a todas las declaraciones, su madre ya había hablado al respecto en el programa de Jimmy Kimmel, que fue citado por Glamour, cuando él le preguntó qué pasaría si más adelante su hija llegara con un hombre y una mujer para presentárselos, y ella dijo: