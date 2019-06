View this post on Instagram

#EntretenimientoAUnClic Familia de James consuela a un niño colombiano A la salida del pasado partido de Colombia en la Copa América, la novia, la mamá y la hermana de James Rodríguez se encontraron con un pequeño hincha colombiano desconsolado. El niño estaba llorando porque le habían regalado la camiseta autografiado por James, pero justo cuando se la estaban entregando otra persona se la robó. La venezolana Shannon de Lima lo consoló diciéndole que lo importante había sido el triunfo de la Selección e incluso le dijo que le habría dado su camiseta, pero no tenia nada más que ponerse. Por su parte, la mamá de James le regaló la gorra oficial al niño, le dio un abrazo y un beso. ••••••••••• #jamesrodriguez #j10 #shannondelima #futbol #hincha #colombianos #tricolor #brasil #copaamerica #consuelo