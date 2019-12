green

Smith se unió el sábado al evento ‘Big Sleep Out’ (gran dormida afuera), al cual llegaron unas 1.000 personas en la capital del mundo para apoyar la causa y reunir fondos para aquellos que no tienen un hogar y duermen en la calle, publica el diario The New York Post.

Mientras todos desafiaban las bajas temperaturas, el famoso actor dio un discurso y dijo que interpretar a Chris Gardner en la película de la 2006 ‘En busca de la felicidad’, donde protagonizó a un hombre sin casa, fue una experiencia que le cambió la vida, indica el mismo medio.

“Me emociona pensar en ello correctamente y saber que no tener un lugar adonde ir y poder recostarte con tus hijos por la noche es una tragedia horrible“, añadió Smith, citado por el rotativo neoyorquino.

Will Smith también rapeó la canción principal del exitoso programa de los años 90 ‘El príncipe de Bel-Air’ para dar ánimo a las 1.000 personas que decidieron pasar la noche en la calle, señala el Post.

“Tenemos que resolver el problema, lo que significa que tenemos que encontrar la vivienda, y otras necesidades de apoyo, ya sean las necesidades de violencia o salud mental. Las personas tienen que tener un hogar“, dijo por su parte el defensor público de Nueva York, Jumaane Williams, en declaraciones recogidas por el mismo diario.

VIDEO: Hundreds of people gathered in New York's Times Square to raise awareness for homelessness, while actor Will Smith delivered an emotional speech calling the issue a "tragedy"https://t.co/yWwubahhTU pic.twitter.com/JrY5Lf7AXG — AFP Entertainment (@AFPceleb) December 8, 2019